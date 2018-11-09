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رياضة

موعد أول مباراة للترجي التونسي في كأس العالم للأندية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
نور عادل
توج فريق الترجي الرياضي التونسي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد فوزه على الأهلي بـ4 أهداف مقابل 3 ذهابا وإيابا.

وعقب هذا الفوز الغالي لفريق الترجي؛ يتأهل إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الترجي التونسي، في أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية، الفائز من مباراة العين الاماراتي وبطل نيوزيلاندا وويلينجتون يوم 12 ديسمبر.

ومن المقرر ان تقام بطولة كأس العالم للاندية في الفترة من 12 الي 22 ديسمبر 2018.
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