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الكهرباء: انقطاع التيار بالمنصورة.. غدا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن التيار سينقطع عن مدينة المنصورة، غدًا، بسبب أعمال الصيانة، وذلك لمدة ربع الساعة تبدأ من السادسة صباحًا، وربع ساعة أخرى تبدأ من العاشرة صباحًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الكهرباء ستنقطع لتغيير دوائر الكهرباء، إلى أن تتم أعمال الصيانة، ثم تعاد مرة أخرى لدوائرها الأصلية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن رقم الإبلاغ عن أعطال الكهرباء 121.


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