لقطة المباراة .. صلاح محسن باكيا والخطيب يواسيه على منصة التتويج

دعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعب الفريق الأول لناديه صلاح محسن الذي صعد منصة التتويج وتسلم الميداليات باكيًا.



جاء هذا المشهد خلال صعود صلاح محسن لاعب الأهلي على منصة تتويج البطل بالفوز وتسلم الميداليات، وعندما وصل للخطيب ظل يبكي بشدة فاحتضنه "بيبو" مواسيًا إياه لكي يتخطى اللاعب الأزمة.



وعلى الرغم من أن محسن كان بديلا في هذه المباراة، ولكنه كان حزينا على خسارة فريقه بطولة هامة مثل بطولة دوري أبطال أفريقيا، مما يدل على الانتماء القوي للنادي.



وتوِّج الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي؛ بعد الفوز عليه في مباراة الإياب، اليوم، بثلاثية نظيفة.