طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو

شارك الطفل أحمد محمد، في فقرة جهاز كشف الكذب، مع الفنانة والمذيعة شيماء سيف، في برنامج "ميس اندرستاند" المذاع على قناة "أون إي".



ووجهت «شيماء سيف » مجموعة من الأسئلة إلى الطفل «أحمد»؛ لاكتشاف مدى صدقه، وسألته عن «مدى حبه للمدرسة والمدرسين؟»، فأجاب: "بحبهم"، ليكشف الجهاز كذبه على الفور.



وسألت «شيماء سيف» الطفل، قائلة:" شايف نفسك تخين ولا رفيع؟"؛ ليرد الطفل:" أنا ببص في المراية بلاقي نفسي تخين"، وتابعت «سيف»، قائلة:" انت شايفني تخينة ولا رفيعة؟"، فأجاب «أحمد» قائلا:": "أنتي تخينة ".