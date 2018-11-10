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طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
هاني حسين
شارك الطفل أحمد محمد، في فقرة جهاز كشف الكذب، مع الفنانة والمذيعة شيماء سيف، في برنامج "ميس اندرستاند" المذاع على قناة "أون إي".

ووجهت «شيماء سيف » مجموعة من الأسئلة إلى الطفل «أحمد»؛ لاكتشاف مدى صدقه، وسألته عن «مدى حبه للمدرسة والمدرسين؟»، فأجاب: "بحبهم"، ليكشف الجهاز كذبه على الفور.

وسألت «شيماء سيف» الطفل، قائلة:" شايف نفسك تخين ولا رفيع؟"؛ ليرد الطفل:" أنا ببص في المراية بلاقي نفسي تخين"، وتابعت «سيف»، قائلة:" انت شايفني تخينة ولا رفيعة؟"، فأجاب «أحمد» قائلا:": "أنتي تخينة ".
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