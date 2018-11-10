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برلمان

نائب: السياحة العمود الاقتصادي الأقوى.. وتنميته مسؤولية مجتمعية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أثنى النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على قرار وزارة السياحة، بوضع خطة متكاملة متكاملة؛ لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، بداية من الفنادق، وحتى رفع وعى أهالى المدن السياحية بأهمية السياحة، والحفاظ على المقاصد المختلفة، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين؛ مما يعطى انطباعًا جيدًا لدى الزوار، مؤكدًا أنها خطوة نأمل تفعيلها لتنمية القطاع.

وأشار "حافظ" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن السياحة تعد العمود الاقتصادي الأقوى، غير أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا كبيرًا؛ الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من قبل الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة، لعودة القطاع مرة أخرى كقوة اقتصادية كبيرة.

وأوضح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن تطوير وتنمية السياحة لا يتوقف فقط على وزارة واحدة، وإنما هي قضية مجتمعية، تقع على عاتق الجميع.
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