روسية في التسعين تنجو من النازية وتقع ضحية للإهمال الطبي

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن فضيحة طبية في روسيا تمثلت في قيام الأطباء بجعل امرأة في التسعين تعاني وهي في هذا العمر نتيجة خطأ طبي أتى بسبب الإهمال.



وأزال الأطباء المتورطون الجزء الخطأ من إحدى الناجين من معسكر الاعتقال النازي، حسبما ادعى ابنها.



وكانت ماريا درونوفا (89 عاما) تعاني من الغرغرينا الشديدة في ساقها اليمنى لكن الممرضات في مدينة فورونيج الروسية عمدت بدلا من ذلك الى قطع اطرافها اليسرى الى الورك.



وبعد أن أدركوا خطأهم ، قاموا بعد ثلاثة أيام ببتر ساق الرجل اليمنى المصابة أيضًا ، ثم حاولوا التستر على خطئهم ، حسب التقارير.



أصر ابنها أندريه درونوف على أن المستندات الطبية تؤكد أن الغرغرينا كانت في ساقها اليمنى فقط.



كما أصر على أن طبيبًا اعترف له بالخطأ فورًا بعد الجراحة.



وقال الابن "لكنني أنوي أن أجعل المسئولين عن تقطيع عضلة ساقيها في السجن."



وقال ابنها إن البتر الخطأ كان مثل "شيء من فيلم رعب".

