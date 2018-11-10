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حوادث

حبس عاطل يتاجر في المخدرات بالزاوية الحمراء

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وكان رجال مباحث الزاوية الحمراء، قد القوا القبض على عاطل وبحوزته 3 كجم فودو، ومبلغ مالي 180 جنيها، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وبإحالته غلى النيابة؛ أصدرت قرارها المتقدم.
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