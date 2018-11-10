اليوم.. نظر محاكمة 30 متهما في داعش الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.



كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والذى تمكَّن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

