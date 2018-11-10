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من ساحات القضاء اليوم.. محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون جنيه.. و30 متهما في داعش الإسكندرية.. ونظر دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة - اسلام مقلد
  • نظر طعن توفيق عكاشة على حكم غلق قناة الفراعين
  • نظر دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، السبت، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وأسندت النيابة للمتهم: "ممدوح. م"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق، منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان. ا"، و"ماجدولين. م"، و"سهام. ا"، وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016، على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزير السياحة بصفته.

وقالت الدعوى، إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.

وأضافت أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.

وتنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بغلق قناة الفراعين.

واختصم الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية علّيا، محمد حامد سالم.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والذى تمكَّن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
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