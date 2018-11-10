عبدالله بن زايد يقود مسيرة التسامح بحديقة أم الإمارات في أبوظبي

قاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مسيرة التسامح التي انطلقت عصر اليوم بحديقة أم الإمارات بأبوظبي بمشاركة أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة وعدد من المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمؤسسات والهيئات المحلية والقيادات الدينية والرياضية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة.



جاء ذلك في إطار دعمه لمبادرة "نمشي معا" التابعة للجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 والتي تشهد مشاركة 7500 لاعب ولاعبه من 193 دولة ، وفي أكبر وأضخم العابا عالمية أقيمت منذ أول لاعب عام 1968 ، وتشارك اللجنة العليا في " مسيرة التسامح" التي تنظمها وزارة "التسامح" بالتعاون مع طيران الاتحاد كانطلاقة جماهيرية كبرى للمهرجان الوطني للتسامح الذي يعقد تحت شعار "علي نهج زايد". شارك في المسيرة إلى جانبه محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" و عفراء الصابري من وزارة التسامح و عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح. و قال سمو ا عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح له بهذه المناسبة : " تجسد فعالية " نمشي معا " قيم دولة الإمارات و رسالة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" لتعزيز التضامن والإنسانية والاحترام المتبادل بين مختلف أطياف المجتمع".



وأضاف : " تفخر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدعمها لهذه المبادرة التي تجمع شرائح المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجاليات المقيمة في الدولة لتحقيق أهداف حركة الأولمبياد الخاص " مؤكدا التزام دولة الإمارات ببناء مجتمع منفتح يحظى جميع أبنائه باحترام متبادل و يتيح لهم المساهمة بشكل فاعل لبناء المستقبل. وأوضح أن فعالية نمشي معا والأولمبياد الخاص يعكسان القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات ..و نحن نتطلع لاستضافة رياضيي الأولمبياد الخاص في أبوظبي خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" ندعو الجميع في كل المدن والدول وجميع القارات للمشاركة في هذا البرنامج الهام واستلهام أهدافه".



من جانبه أعرب محمد عبدالله الجنيبي عن شكره وتقديره لوزارة التسامح لدورها الذي لم يقتصر على التعاون معنا في إطلاق هذه الفعالية و إنما لتنظيم أيضا هذا المهرجان الذي يجسد قيم التسامح والتضامن والتكاتف التي تمثل المبادئ المشتركة التي تقوم عليها دولة الإمارات وحركة الأولمبياد الخاص أيضا. من جانبها أشادت سعادة عفراء الصابري من وزارة التسامح بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في المسيرة مشيرة إلى أن سموه يعتبر رمزا من رموز التسامح محليا وعالميا.