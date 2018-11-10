نائب: لا يوجد منافس لمصر في السياحة الثقافية

أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الاهتمام بالبنية التحتية بالمراكز والفنادق السياحية، نقطة أساسية نحو الارتقاء بالقطاع، مشيرًا إلى أن هناك إهمالًا شديدًا من جانب وزارة السياحة، لا يتماشى مع متطلبات النهضة بالقطاع.



وقال "ادريس" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن هناك أنواعا كثيرة للسياحة تنفرد بها مصر عن غيرها، ولا يوجد لها منافس، على رأسها السياحة الثقافية، والتي تختص بها مدينتي أسوان والأقصر.



وكانت وزارة السياحة، قد كشفت عن أنها تضع خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، بداية من الفنادق وحتى رفع وعى أهالى المدن السياحية بأهمية السياحة والحفاظ على المقاصد المختلفة، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين مما يعطى انطباعًا جيدًا لدى الزوار.