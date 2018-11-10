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منوعات

جوجل تطلق تطبيق للهروب من ردار المرور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
محمد علي
في خطوة يمكن اعتبارها سبيلًا للإفلات من رادارات السرعة، قال تقرير من موقع إنجادجيت، إن شركة جوجل تحضر لإطلاق خاصية جديدة لمستخدمي خرائطها .

وقال الموقع إنه مع الخاصية الجديدة يصبح بإمكان قائدي السيارات معرفة مواقع "الرادارات وتخفيف سرعتهم قبل الوصول إليها لتفادي المخالفات المرورية.

وذكر الموقع إن الخاصية تعطي البيانات لقائدي السيارات عبر جوجل مابس في الوقت الفعلي عن الاصطدامات وفخاخ السرعة.

وتم طرح الخاصية على بعض هواتف أندرويد، ومن المرجح أن تعتمد جوجل على البيانات التي يقدمها مجموعة من المستخدمين عن منطقة معينة، ثم تقوم بوضعها على خرائطها.
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