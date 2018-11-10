نائب: على وزارة التعليم تقديم البدائل لحل أزمة غياب الطلاب

قال النائب عمرو دوير عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ،أن ظاهرة تسريب وغياب طلاب الثانوية العامة ترجع إلى عدم رفع كفاءة التعليم في مصر وعدم تحسين راتب المعلم .



وأضاف دوير في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "، أن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في تقديم البدائل اللازمة للقضاء على ظاهرة غياب الطلاب، ومن هذه البدائل زيادة راتب المعلم اولا قبل تجريم الدروس الخصوصية وهذا يكون من خلال التقييم المستمر والرقابة الجيدة على المدرس في الفصل، الأمر الذي سيرفع من روح المنافسة والتحدي بين المعلمين ،عوضا عن التفكير في اللجوء للدروس الخصوصية.



وتابع النائب قائلا "إن لجنة التعليم والبحث العلمي تعمل بكل قوة لدعم وزارة التعليم وتطوير التعليم ، لافتا الى إن التعليم في مصر يحتاج إلى التطوير؛ نظرًا لحرص الدولة على إعادة الأجيال القادمة لطريق التميز.



كان أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،صرح بأن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة الالتزام بقانون التعليم، والذى نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور ( 85 %) من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس.