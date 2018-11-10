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ماجدة نصر: ننتظر 3 تشريعات من وزارة التربية والتعليم في غاية الأهمية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر ثلاثة تشريعات من وزارة التربية والتعليم في غاية الأهمية لمناقشتها.

وأضافت نصر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بأن هذه القوانين تتمثل فى قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي من أهم أهدافه القضاء على الظاهرة، التي أنهكت أولياء الأمور.

إضافة إلى قانون التعليم بشكل عام الذي سيعمل على تطوير المناهج التعليمية وتحسين رواتب المعلمين ، وقانون تنظيم التعليم في الجامعات المصرية .
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