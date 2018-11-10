دينا أول مصرية تحصل علي كأس الذهبية لبطولتي أوكرانيا لكمال الأجسام

دينا عبد اللطيف بطلة كمال الاجسام المصرية ابنة بورسعيد نجحت في الحصول على كأس الذهبية لبطولتي أوكرانيا لكمال الاجسام وذلك عقب رحلة طويلة من التحدي رفضت خلالها الاستماع إلى الأصوات المحبطة وتمسكت بالإرادة والأمل .



أصبحت دينا أول فتاة مصرية تحصد الكأس الذهبية لبطولتي أوكرانيا لكمال الأجسام ولقبت دينا ب"السلطانة المصرية ديفا" كما يطلق عليها في هذا المجال .



والقصة كما ترويها دينا عبد اللطيف أنها بدأت مشوارها في مصر بالتدريب في الساحات الرياضية ومراكز التدريب قدوة بوالدتها إلا أنها حينما وجدت أن الحلم يندثر في بلدها ووجدت يد العون في أسرتها تدفعها للأمام وتؤمن بحلمها وقدرتها قررت استكمال مشوارها خارج مصر التي اعتبرت أنه ليس من حقها ان تكون بطلة كمال اجسام لمخالفة ذلك للعادات والتقاليد .



وأرجعت دينا صعوبة تحقيق حلمها في مصر إلى أن المجتمع المصري يرفض ان تكون البنت او المرأة لاعبة كمال أجسام ويعتبرون ذلك يقلل من انوثة المرأة ويغير شكل جسدها ، كما أن المجتمع المصري لا يقبل أن تقوم المرأة بعرض عضلات جسدها وهي ترتدي ( المايوه).



واستطرت "دينا" قائلة تعلقت بلعبة كمال الأجسام كونها لعبة ثقيلة تحتاج قوة واعتبرت الأمر بمثابة تحد كان كل هدفي أثبت أن المرأة قوية وقادرة على إثبات نفسها في أي مجال ، مبدية استياءها من ان تكون اللعبة فقط للرجال .



وأكدت بطلة كمال الاجسام المصرية البورسعيدية ان البطولة التي حققتها ومشوارها الرياضي لم يؤثر علي حياتها العلمية كطالبة في كلية الهندسة مشيرة إلى أن حياتها تقتصر على الجامعة والجيم والتحضير للبطولة ، لا تفضل دينا السهر وتنام مبكرًا .



وتقول دينا أن هناك فكرة خاطئة عند معظم الناس أن البنت اللى بتشيل حديد أنوثتها هتروح ، مستكملة " انا جايه النهارده أوضح أن اللى فعلا هيروح هو الكرش والترهلات مش انوثتك ، الرياضة مش بس هتخلى جسمك حلو ، لا دى هتخلى نفسيتك تتحسن وثقتك بنفسك تعلى".



وتضيف قائلة " للناس اللى بيتمرنوا اسبوع او شهر او اتنين و ميشوفوش نتائج ويفقدوا الأمل ، سر النجاح هو الاستمرار والصبر كلنا بيعدى علينا وقت ونكتئب ونحس أن مستحيل نوصل لهدفنا بس الانسان الناجح فعلا الذي يستمر في المحاولة ويحارب نفسه لحد ما يوصل لهدفه".



وتنهي بطلة كمال الاجسام البورسعيدية تصريحاتها بحلم أن يكون لمصر والاتحاد نظرة مختلفة لبطلات ولاعبات كمال الاجسام من الفتيات وان يتم رعايتهم وعمل بطولات محلية لهم تمهيدا لبطولات دولية يحملون خلالها الكؤوس ويرفعون اسم مصر في مجال استطاعت احد المصريات الحصول علي بطولة فيه.