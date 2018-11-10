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أخبار البلد

الصيادلة: رفضنا مقترح الأعلي للجامعات بشأن تجديد رخصة مزاولة المهنة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة أن يوم الاثنين المقبل سيتم مناقشة مقترحات تطوير مهنة الصيدلة بالمجلس الأعلي للجامعات وكيفية تجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة لتجديد الترخيص وشروط ومعايير ومتطلبات الترخيص، بالإضافة إلى الجهة المسؤولة عن اعتماد تلك الشروط والمعايير والتأكد من تحقيقها.

وأكد الوكيل في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابة رفضت المقترحات بمجملها بسبب رفض الصيادلة لها وانها غير مفيدة للصيدلي وأنها عبئ عليهم ولا تصب في مصلحتهم.

وأضاف وكيل النقابة العامة، أن من باب أولى عقد المؤتمر وطرح المقترح في النقابة عند أهل المهنة للاستفادة من خبراتهم، مضيفا ان نقابة الصيادلة اكثر احتكاك بالمهنة ومعوقاتها وواقعها واحتياجاتها وخاصه في الفتره الحالية.

وأوضح الوكيل، أنه أول من اقترح عمل اختبار نهائي للصيدلي للتأكد من قدراته ومدى اطلاعهم على أحدث الأدوية والأبحاث العلمية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل اعطائه الترخيص.

واستنكر وكيل الصيادلة، علاقة الأعلي للجامعات بتجديد الرخصة وما مدى الربط بين الطرفين، مضيفا ان المواضيع غير واضحة بخصوص هذه المقترحات.
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