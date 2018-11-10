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برلمان

نائب: الحكومة تسهل الإجراءات أمام الممولين لدفع الضرائب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات أمام الممولين، لسداد الضرائب المقررة عليهم.

وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الفوائد التي تراكمت على الممولين، فاقت نسبة الضرائب الأساسية، الأمر الذي يجد فيه الممولين صعوبة في السداد.

وتابع: لكن الحكومة، أعطت لهم الفرصة من خلال سداد قيمة من الضرائب الأساسية، مقابل خفض نسبة الفائدة.
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