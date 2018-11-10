الأرصاد: استمرار تكاثر السحب على شمال البلاد وأمطار متوسطة بالقاهرة

أعلنت هئية الأرصاد الجوية، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة على شمال وشرق البلاد، اليوم السبت، يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، متوسطة الشدة على القاهرة، وخفيفة على شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين، ويكون الطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على المدن والمحافظات: ( القاهرة 24/17، الاسكندرية 23/16، بورسعيد 23/21، رفح 23/15، طابا 24/14، كاترين 19/08، شرم الشيخ 25/20، الغردقة 25/18، بني سويف 25/16، الأقصر 27/16، الوادي الجديد 28/13، حلايب 26/23).