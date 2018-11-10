محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو

قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يتم تنفيذ مشروعات خاصة بتطوير البنية الأساسية ، واستثمارات في الطرق والمباني، ومشروعات الإسكان الإجتماعي والطاقة التي تمتاز بمردود جيد.



وأضاف "محيي الدين" في حواره في برنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة " المحور"، قائلا:" نجاح الدولة في تنظيم حملة للقضاء على فيروس سي، دليل على أن الدولة المصرية مؤهلة للمضي قدما في الرعاية الصحية الشاملة".



وتابع:"مصر من أكثر الدول إنفاقا من الموازنة العامة أو من دخول المواطنين على التعليم والصحة ومع ذلك مردود الخدمة أقل من الإنفاق".



وأكمل:" اهتمامنا بالاستثمار في مصر متعلق بتحسين معيشة المواطن، وتحسين خدمات التعليم والصحة فبدونها تراجع فرص المواطن من الاستفادة بعائد التنمية في مختلف المجالات".