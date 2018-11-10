ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:57 ص
محمود محي الدين
محمود محي الدين
هاني حسين
قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يتم تنفيذ مشروعات خاصة بتطوير البنية الأساسية ، واستثمارات في الطرق والمباني، ومشروعات الإسكان الإجتماعي والطاقة التي تمتاز بمردود جيد.

وأضاف "محيي الدين" في حواره في برنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة " المحور"، قائلا:" نجاح الدولة في تنظيم حملة للقضاء على فيروس سي، دليل على أن الدولة المصرية مؤهلة للمضي قدما في الرعاية الصحية الشاملة".

وتابع:"مصر من أكثر الدول إنفاقا من الموازنة العامة أو من دخول المواطنين على التعليم والصحة ومع ذلك مردود الخدمة أقل من الإنفاق".

وأكمل:" اهتمامنا بالاستثمار في مصر متعلق بتحسين معيشة المواطن، وتحسين خدمات التعليم والصحة فبدونها تراجع فرص المواطن من الاستفادة بعائد التنمية في مختلف المجالات".
loading...

ترشيحاتنا

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو

إعلان الطورائ في الأردن بسبب السيول

فور وصوله فرنسا.. ترامب ينتقد تصريحات ماكرون ويصفها بـ المهينة

سوء الأحوال الجوية يصيب 278 شخصا بالكويت.. وزير الأشغال يقدم استقالته.. والسلطات تعلن الطوارئ وتدعو المواطنين الى عدم الخروج إلا للضرورة..الجيش والحرس الوطني يشاركان في مواجهة الأزمة

مقتل 26 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على سوريا

فرج عامر يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب ضياع اللقب الإفريقي

عماد متعب يهاجم لاعبي الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي: كنا بنموت نفسنا

سقوط أول حالة وفاة في الكويت بسبب الأمطار والضحية مصري

إبراهيم سعيد: الأهلي لا يستحق الفوز ببطولة إفريقيا ومبروك للترجي

انتشار أمني مكثف بملعب مباراة الاهلي والترجي ..صور

اعتقال مسئولة دنماركية وشبهات حول علاقتها بقطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

محمود محي الدين: إصلاح القطاع المالي حمى مصر من الأزمات المالية
محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو
عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو
عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟