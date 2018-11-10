غياب طلاب المدارس.. أزمة التعليم المتجددة كل عام.. و 85% نسبة الحضور لدخول الامتحان.. ونواب: الوزارة عليها توفير البدائل.. والاهتمام بالمعلم جزء من حل المشكلة

ماجدة نصر: عانينا من أزمة غياب الطلاب ونظام التعليم الجديد حد منها

عمرو دوير يطالب برفع رواتب المعلمين للقضاء علي ظاهرة غياب طلاب الثانوية العامة

سمير غطاس: وزارة التعليم تتراخى في محاسبة الطلاب على الغياب





شهدت مختلف المدارس الثانوية العامة في مصر ارتفاعا ملحوظا في نسبة الغياب، فيما تبدو معظم الفصول المدرسية خاوية من الطلاب، الأمر الذي دعا أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرح بأن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة الالتزام بقانون التعليم، والذى نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور ( 85 %) من أيام الدراسة الفعلية.





واستطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من نواب البرلمان حول الظاهرة، وأكد جميعهم أن هذا يرجع إلى تراخي وزارة التربية والتعليم في رفع كفاءة التعليم وتطوير المناهج وتحسين رواتب المعلمين للقضاء على هذه الظاهرة.





في البداية قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب، إن السنوات الثلاثة السابقة لا يوجد حضور في المدارس بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ،وبعد إنشاء قانون التعليم الجديد لمراقبة نسبة الحضور، أثمر بالمردود الإيجابي.





وأضافت نصر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن السبب الرئيسي لتسريب غياب طلاب الثانوية العامة هو النظام القديم الذي كانت تعمل به وزارة التربية والتعليم ،مؤكدة بأن اثارة مازلت موجودة، لافتة إلى أن معظم أولياء الأمور لديهم اعتقاد بأن لا تفي بالغرض المطلوب لتعليم ابنائهم فيقومون بتشجيعهم على الذهاب الى أخذ دروس الخصوصية، معتقدين أن السناتر بديل عن المدارس .





وتابعت النائبة قائلة " لابد من توفير البدائل اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية ،فضلا عن الدروس الخصوصية ، ورقابة والتقييم المستمر للمعلمين في المدارس".





في هذا السياق قال النائب عمرو دوير عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ،أن ظاهرة تسريب وغياب طلاب الثانوية العامة ترجع الى عدم رفع كفاءة التعليم في مصر وعدم تحسين راتب المعلم .





وأضاف دوير في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "، أن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في تقديم البدائل اللازمة للقضاء على ظاهرة غياب الطلاب ،ومن هذه البدائل زيادة راتب المعلم اولا قبل تجريم الدروس الخصوصية وهذا يكون من خلال التقييم المستمر والرقابة الجيدة على المدرس في الفصل ، الأمر الذي سينشط روح المنافسة والتحدي بين المعلمين ،عوضا عن التفكير في اللجوء للدروس الخصوصية.





وتابع النائب قائلا " أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعمل بكل قوة لدعم وزارة التعليم وتطوير التعليم ، لافتا إلى إن التعليم في مصر يحتاج إلى التطوير؛ نظرًا

لحرص الدولة على إعادة الأجيال القادمة لطريق التميز.





فيما قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة تسريب وغياب طلاب الثانوية العامة لا يوجد لها حل فى ظل المشكلات التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم مطالباَ بإقالة وزير التربية والتعليم.





وأضاف غطاس فى تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن ظاهرة غياب طلاب الثانوية العامة ليست جديدة وإنما تتفاقم عاما بعد عام، لافتا إلى أن الطلاب غير مقتنعين بنظام التدريس في المدارس، كما أنهم يلجأون إلى المذاكرة في منازلهم، مستنكرا تراخي الوزارة في محاسبة الطلاب على نسبة حضورهم.



