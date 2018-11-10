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رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
حمزة شعيب
أكدت المذيعة رضوى الشربيني، أنها كانت تعاني فى زيادة فى وزنها فترة زواجها، وهذا جعلها تنقص من وزنها 31 كيلو فى فترة أربعة شهور قبل الطلاق.

وأضافت "الشربينى" خلال لقائها مع الإعلامية "منى الشاذلى" فى برنامج "معكم" والمذاع على قناة "CBC" ساخرة: "كنت تخينة وشبه التلاجة، وأصيبت بالغضروف بسبب زيادة وزني".

وتابعت :" اتبعت نظام غذائي لفترة ليست قصيرة، وتمكنت من الوصول للوزن المثالى".
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