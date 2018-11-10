السياحة تكثف جهودها لإعادة القطاع لمكانته.. الوزارة تضع خطة لتطوير المراكز السياحية وتثقيف المواطنين.. ونواب: يطالبون بإطلاق قناة للترويج لها

محمد عبده يطالب بإطلاق قناة فضائية بلغات أجنبية ترويجا للسياحة

نائب: السياحة العمود الاقتصادي الأقوى وتنميته مسؤولية مجتمعية

برلماني: لا يوجد منافس لمصر في السياحة الثقافية





شهد قطاع السياحة ركودًا كبيرًا بعد ثورة يناير 2011، فبعد أن كانت تعود بحوالي 15 مليار دولار سنويًا، تقلص هذا العدد غلى النصف تقريبًا.





وفي سبيل تنمية القطاع وعودته لسابق عهده، كثفت وزارة السياحة جهودها بمجموعة من الإجراءات، كان آخرها، إعلانها عن خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، بداية من الفنادق وحتى رفع وعى أهالى المدن السياحية بأهمية السياحة والحفاظ على المقاصد المختلفة، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين مما يعطى انطباعًا جيدًا لدى الزوار.





بدوره، قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن تنمية قطاع السياحة يتوقف على العديد من الآليات التي يجب أن توفرها الحكومة، للعودة بالقطاع إلى سابق عهده.





وطالب "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإطلاق قناة تلفزيونية، باللغات العربية والفرنسية والروسية، لتكون وسيلة للترويج للسياحة المصرية بالخارج، إضافة إلى تدريس مادة السياحة، في المدارس، في مراحل التعليم الأساسي وحتى الجامعات.





وشدد عضو لجنة الشئون السياحية، على ضرورة وجود تثقيف سياحي للمواطنين، حتى نرتقي بمعاملة السائح، ليعود مرة أخرى هو وذويه إلى مصر.





أثنى النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على قرار وزارة السياحة، بوضع خطة متكاملة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، بداية من الفنادق وحتى رفع وعى أهالى المدن السياحية بأهمية السياحة والحفاظ على المقاصد المختلفة، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين مما يعطى انطباعًا جيدًا لدى الزوار، مؤكدًا على أنها خطوة نأمل تفعيلها لتنمية القطاع السياحي.





وأشار "حافظ" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن السياحة تعد العمود الاقتصادي الأقوى، غير أن الفترة الأخيرة شهد تدهورًا كبيرًا، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من قبل الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة، لعودة القطاع مرة أخرى كقوة اقتصادية كبيرة.





وأوضح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن تطوير وتنمية السياحة لا يتوقف فقط على وزارة واحدة، وإنما هي قضية مجتمعية، تقع على عاتق الجميع.

أكد النائب أحمد ادريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على أن الاهتمام بالبينة التحتية بالمراكز والفنادق السياحية، نقطة أساسية، نحو الارتقاء بالقطاع، مشيرًا إلى أن هناك اهمالًا شديدًا من جانب وزارة السياحة، لا يتماشى مع متطلبات النهضة بالقطاع.



