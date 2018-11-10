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حبس المتهم بتهريب الحشيش لأحد المساجين بالسويس 4 أيام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:50 ص
حبس المتهم بتهريب
حبس المتهم بتهريب الحشيش لاحد المساجين بالسويس 4 أيام
حسن غنيمة
قررت نيابة السويس حبس المتهم بتهريب قطعة حشيش لاحد المساجين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أحبط ضابط شرطة بالسويس محاولة شخص تهريب قطع من مخدر الحشيش قام بإخفائها داخل مخبوزات لمسجون يقضي عقوبة الحبس داخل سجن القسم خلال موعد دخول الوجبات الغذائية للمساجين بالسجن.

وقرر مدير أمن السويس مكافأة ضابط الشرطة ليقظته خلال عمله بالقسم واحباطه دخول المخدرات داخل السجن.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس بتمكن ضابط الشرطة النقيب سيد زكريا من إحباط تهريب مواد مخدرة المسجون حرر ضباط قسم شرطة السويس محضرا والقي القبض علي الشخص الذي حاول تهريب الحشيش داخل سجن قسم الشرطة وأحيل للنيابة العامة.
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