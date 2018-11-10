ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية تحذر مواطنيها في الأردن بعد كارثة السيول

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، اليوم السبت، مواطنيها في المملكة الهاشمية من سوء الأحوال الجوية وكارثة السيول التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي، قوله: "ندعو المواطنين المقيمين والزائرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق والمحافظات الجنوبية الأردنية والطريق الصحراوي، والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعًا نظرًا لتشكل السيول".

وأضاف: "نتيجة لما تمر به الأردن من حالة جوية يشوبها عدم الاستقرار ويتوقع استمرارها حتى اليوم السبت بحسب ما ورد من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن السفارة توصي جميع المواطنين السعوديين في الأردن بالالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدر عن السلطات المحلية الأردنية".

وتابع العنزي: "وتهيب المملكة بالمواطنين السعوديين المقيمين في الأردن بمتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، حفاظًا على سلامتهم، والاتصال بالسفارة عند الحاجة".
loading...

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني: ليس لدي مانع أن أتزوج تاني

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. بث مباشر

الترجي يضرب الأهلي بالثاني ويتراجع بعد مرور 60 دقيقة ..فيديو

عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

حقيقة استقالة كارتيرون من تدريب الاهلي

زكريا ناصف: جمهور الأهلي يعيش ليلة حزينة.. واللاعبون افتقدوا الروح

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو

صحيفة تفجر مفاجأة بشأن قضية ترامب مع نجمة أفلام إباحية

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو وصور

لاعب الترجي التونسي: أنهينا عقدة الأهلي في رادس

البحوث الإسلامية توصي بصلاة يحبها الله تعالى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

محمود محي الدين: إصلاح القطاع المالي حمى مصر من الأزمات المالية
محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو
عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو
عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟