السعودية تحذر مواطنيها في الأردن بعد كارثة السيول

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، اليوم السبت، مواطنيها في المملكة الهاشمية من سوء الأحوال الجوية وكارثة السيول التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن.



ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي، قوله: "ندعو المواطنين المقيمين والزائرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق والمحافظات الجنوبية الأردنية والطريق الصحراوي، والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعًا نظرًا لتشكل السيول".



وأضاف: "نتيجة لما تمر به الأردن من حالة جوية يشوبها عدم الاستقرار ويتوقع استمرارها حتى اليوم السبت بحسب ما ورد من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن السفارة توصي جميع المواطنين السعوديين في الأردن بالالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدر عن السلطات المحلية الأردنية".



وتابع العنزي: "وتهيب المملكة بالمواطنين السعوديين المقيمين في الأردن بمتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، حفاظًا على سلامتهم، والاتصال بالسفارة عند الحاجة".