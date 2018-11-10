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رياضة

الشرطة الأرجنتينية تمنع المحظورات في نهائي ليبرتادوريس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
الشرطة الأرجنتينية
الشرطة الأرجنتينية
حسن العمدة
أعلنت الشرطة الأرجنتينية، قائمة المحظورات في ملعب "لا بومبونيرا"، الذي يستضيف ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز و ريفر بليت، اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن الشرطة ستفتح أبواب الملعب للجماهير قبل المباراة بخمس ساعات، بالإضافة إلى تنظيم 3 مراحل تفتيش للجماهير من أجل منع وقوع أي أعمال شغب.

وحددت الشرطة بعض المحظورات في المباراة، وأبرزها منع دخول أي شخص تحت تأثير الكحول، وعدم السماح بدخول أي آلات حادة أو أسلحة بيضاء.

وكذلك منعت السلطات حمل لفافات الورق والمشروبات الغازية، والمؤثرات الصوتية أو النارية، فضلا عن المظلات.

جدير بالذكر أن بوكا جونيورز أعلن نفاد جميع تذاكر المباراة، حيث سيمتلئ ملعب "لا بومبونيرا" بسعته الكاملة التي تبلغ 49 ألف مشجع.
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