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رياضة

مانشستر سيتي يغلق الباب أمام ريال مدريد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
رحيم ستيرلنج مع لاعبي
رحيم ستيرلنج مع لاعبي مانشستر سيتي
حسن العمدة
قطع مانشستر سيتي، الطريق على الأندية الكبيرة، التي كانت ترغب في التعاقد مع أحد أبرز نجومه، بإعلانه التجديد له، اليوم الجمعة، حتى 2023.

وأعلن النادي الإنجليزي، أنَّه جدد عقد لاعبه رحيم سترلينج، حتى 2023، ليقطع الطريق على الراغبين بالتعاقد مع اللاعب، صاحب الـ23 عامًا، خاصة ريال مدريد.

وسجل سترلينج في مشواره مع السيتي، 58 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 55 هدفًا لزملائه.

وقال ستيرلنج وفقًا للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "شعرت منذ اللحظة الأولى لي في النادي أنَّني اتخذت القرار الصحيح، بالانتقال إلى هنا. أنا حقًا سعيد بتواجدي في النادي".

وانضم سترلينج من ليفربول في صيف 2015؛ حيث نجح اللاعب الشاب في وضع اسمه كنجم من نجوم السيتي خلال السنوات الثلاث الماضية.

يُذكر أن مانشستر سيتي، يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة من البطولة بـ29 نقطة.
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