ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسائل نارية من وائل جمعة للأهلي عقب ضياع اللقب الإفريقي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
فتح وائل جمعة نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي النار على لاعبي الفريق عقب ضياع اللقب الإفريقي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" هاردلك للنادي الاهلي خساره مستحقه وفوز كبير للترجي مبروك الانتصار ودايما الكرة في افريقيا كبيرة بوجود الفريقين.

وأضاف:" الفريق ينتظره عمل كبير على مستوى التدعيمات والتعاقدات... قائمة اللاعبين الحالية لن تساعد في وصول الفريق لنهائي البطولة القادمة.

وتابع :" ملحوظه أخيرة .....افريقيا للكبار".

يذكر أن الأهلي هزم بثلاثية نظيفة بنهائي دوري أبطال أفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الكرة التونسي: الترجي كان للأهلي بالمرصاد

كاف والجبلاية وكارتيرون ضمن 8 أسباب خسّرت الأهلى اللقب التاسع

عودة قوية للنجم تامر حسني في الجامعة الأمريكية

السعودية: الملك سلمان يشرف على نزاهة التحقيق في قضية خاشقجي

الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو وصور

هجوم ناري من وائل جمعة على الاتحاد الإفريقي قبل مباراة الأهلي والترجي

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي

إبراهيم سعيد: الأهلي لا يستحق الفوز ببطولة إفريقيا ومبروك للترجي

رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو

مقتل 26 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على سوريا

خالد بيومي يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي

عماد متعب يهاجم لاعبي الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي: كنا بنموت نفسنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

محمود محي الدين: إصلاح القطاع المالي حمى مصر من الأزمات المالية
محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو
عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو
عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟