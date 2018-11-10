رسائل نارية من وائل جمعة للأهلي عقب ضياع اللقب الإفريقي

فتح وائل جمعة نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي النار على لاعبي الفريق عقب ضياع اللقب الإفريقي.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" هاردلك للنادي الاهلي خساره مستحقه وفوز كبير للترجي مبروك الانتصار ودايما الكرة في افريقيا كبيرة بوجود الفريقين.





وأضاف:" الفريق ينتظره عمل كبير على مستوى التدعيمات والتعاقدات... قائمة اللاعبين الحالية لن تساعد في وصول الفريق لنهائي البطولة القادمة.





وتابع :" ملحوظه أخيرة .....افريقيا للكبار".



