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محافظات

تشغيل خط ميني باص لخدمة طلاب الجامعات بجنيه في بورسعيد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:53 ص
تشغيل خط ميني باص
تشغيل خط ميني باص لخدمة طلاب الجامعات بجنيه في بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
استجابة لمطالب المواطنين ، من أبناء محافظة بورسعيد ، حصل النائب محمود حسين عضو مجلس النواب علي موافقة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتشغيل خطي ميني باص جديد لخدمة طلاب الجامعات بالمحافظة.

هذا وحصلت صدى البلد على صورة موافقة المحافظ بتخصيص خطي ميني باص لخدمة طلاب الجامعات بمدينتي بورفؤاد وبورسعيد ، وذلك تخفيفًا على المواطنين ، ومراعاة للنفقات المرتفعة التي يتحملها الاسرة للطالب والتي تتجاوز ٦٠٠ جنيه شهري للذهاب والعودة من والي الكلية .

وتم الترتيب ليكون خط السير الأول من امام معدية بورفؤاد مرورًا بمجمع كليات ( التربية والآداب والخدمة الاجتماعية ) بشارع محمد علي وانتهاء بمجمع الكليات ( الطب والعلوم والصيدلة ) بشارع ٢٣ ديسمبر.

ويكون الخط الثاني بحي الزهور مرورًا بكليات ( الطب والعلوم والصيدلة ) علي ان يتم المرور علي كليات ( التربية والاداب والخدمة الاجتماعية) بشارع محمد علي ، وذلك مقابل جنيهًا واحدًا.
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