القيعي: الحكم انحاز للترجي من الدقيقة 70.. ونيدفيد لا يمتلك حلولا

قال عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الترجي قدم أداء عشوائيا، وبدى على لاعبيه التوتر خلال الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتابع القيعي خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «اندهشت من اعتماد الأهلي على الكرات الطويلة مبكرا بعد استقباله هدفا».



وعلق القيعى على نزول كريم نيدفيد بديلا لمحمد هاني قائلًا « نيدفيد ليس مبدعا، وهذا التغيير كان من الممكن أن يكون إيجابيا حال كانت النتيجة في صالح الأهلي».



وأضاف القيعي « حكم المباراة منع الأهلي من الوصول إلى مرمى الخصم من الدقيقة 70 ، منح مخالفات لصالح الترجي».