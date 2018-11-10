مدرب الترجي: أشكر الصحفيين المصريين الذين دعموا فريقي.. والأهلي كان منافسا شرسا

وجه معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، الشكر للصحفيين المصريين على مساندتهم فريقه بعد مباراة الذهاب قائلًا :« بشكر الصحفيين المصريين الشرفاء الذين دافعوا عن الترجي بعد مباراة الذهاب في قنوات مصرية».



وتابع شعباني خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ضمن تغطية برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد لمباراة الأهلي والترجي بتونس «الأهلي منافس شرس، وكنا أكثر إصرارا على رفع الكأس، وبشكر الجمهور والإدارة الذين ساندونا».



وأضاف المدير الفني للترجي «أبعدت اللاعبين عن الضغوطات التي سبقت المباراة، وأعربت لهم عن الثقة الكاملة في قدرتهم على الفوز على الأهلي».

