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توك شو

محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على صحوة الحزب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الفعالة والإقبال غير المسبوق في انتخابات الوفد دليل على الصحوة داخل الحزب.

وقال "عطية" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين في برنامج " إنفراد" المذاع على قناة " الرافدين"، إن حزب الوفد يشهد صحوة ديمقراطية جديدة، لافتا إلى أن نتيجة انتخابات الحزب ستظهر في الساعة الـ 5 فجرًا .

وأضاف النائب "عطية"، قائلا:" أي شخص سيفوز في انتخابات الوفد سيكون لصالح الحزب والعمل لصالح مصر والحياة السياسية".
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