دعم مشروعات العريش وبئر العبد والشيخ زويد بـ 96 مليون جنيه

بلغت مخصصات مجالس مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد نحو 96 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018\2019 م .





وقال محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط بالمحافظة أنه تم تخصيص 39 مليونا و183 ألف جنيه لمجلس مدينة العريش.. منها 8 ملايين و683 ألف جنيه مد وتدعيم شبكات الكهرباء، 20 مليون جنيه لانشاء ورصف الطرق، 4 ملايين جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين لتدعيم الوحدات المحلية.





كما تم تخصيص 32 مليون جنيه لمركز بئر العبد ,منها 7 ملايين جنيها لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 15 مليونا و 367 ألف جنيه لإنشاء ورصف الطرق ، 8 ملايين و 278 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومليون واحد و355 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.



