دعم مشروعات العريش وبئر العبد والشيخ زويد بـ 96 مليون جنيه

بلغت مخصصات مجالس مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد نحو 96 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018\2019 م .
وقال محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط بالمحافظة أنه تم تخصيص 39 مليونا و183 ألف جنيه لمجلس مدينة العريش.. منها 8 ملايين و683 ألف جنيه مد وتدعيم شبكات الكهرباء، 20 مليون جنيه لانشاء ورصف الطرق، 4 ملايين جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين لتدعيم الوحدات المحلية.
كما تم تخصيص 32 مليون جنيه لمركز بئر العبد ,منها 7 ملايين جنيها لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 15 مليونا و 367 ألف جنيه لإنشاء ورصف الطرق ، 8 ملايين و 278 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومليون واحد و355 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.
وتم تخصيص 25 مليون جنيه لمركز الشيخ زويد، منها 18 مليونا و523 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 5 ملايين و9000 جنيه لتحسين البيئة، ومليون واحد و468 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.