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أخبار العالم

ترامب يخطط لعزل وزير التجارة الأمريكي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إقالة وزير التجارة ويلبور روس، قبل نهاية عام 2018، وعقب يومين من إقالته لوزير العدل الأمريكي جيف سيشنز.

وقالت الشبكة إن ترامب، يفكر في تعيين رئيسة دائرة الشركات الصغيرة ليندا ماكماهون، خلفًا لروس، مشيرةً إلى أن الأولى، التي شغلت منصب المدير التنفيذي لشركة "المصارعة العالمية الترفيهية"، قد توافق على تعيينها وزيرة للتجارة في حال تلقيها عرضا بذلك.

ونقلت "سي.إن.بي.سي" عن مصادر قولها: "ليس هناك ما يشير إلى أن الوزير روس سيذهب في أي وقت قريب، لقد حقق انتصارات مهمة في جدول أعمال الرئيس وهو ما يظهر بشكل جلي".
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