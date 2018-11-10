تفاصيل الأبحاث المصرية في مؤتمر إتحاد الأثريين العرب..اليوم

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب وذلك علي مدار يومي 10و11 نوفمبر الحالي،وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية وإتحاد الجامعات العربية.



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته المتعددة العديد من الموضوعات المهمة من عشرات المتخصصين،ومنها جلسة"سرقة الآثار بين المخاطر والحلول"،ويحاضر فيها كل من شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار،ود.محمد عطية هواش الأستاذ بقسم الترميم كلية آثار جامعة القاهرة،وأ.د.محمد محمد الكحلاوى أمين الاتحاد العام للآثاريين العرب



كما يشهد المؤتمر أيضا طرح دراسة تحليلية لموقع أثرى مهم فى مصر وهو خانقاة الناصر فرج بن برقوق فى قرافة المماليك،فيما تلقي د.إيمان محسن شهاوي محاضرة عن اهم اكتشافات مدينة الإسكندرية من الفسيفساء خلال العصرين اليونانى والرومانى،وتلقي د.هبة الله فريد عبد المجيد محاضرة عن تصويرالمرأة فى الفن الهلينستى بآسيا الصغرى.



ويشهد المؤتمر عبر جلساته عدة أبحاث عن مصر وعمارة الأثار والمنشأت التاريخية والأثرية فيها،ومنها بحث"القيم الجمالية لعمارة الأسبلة العثمانية"للدكتور أحمد أمين محمد جمعة الشربتلى،و"بازار الخديو عباس بمدينة بورسعيد 1309هـ/ 1891م(دراسة آثارية معمارية)"للدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر.



و"بوابير حلج الأقطان بالقاهرة في عهد الخديوي اسماعيل"دراسة آثارية وثائقية في ضوء وابور كوبري الليمون" د.أحمد حلمي صادق ابراهيم زيادة،و"الاخشاب في القرن التاسع عشر في ضوء مجموعة احمد باشا طلعت تنشر لأول مرة دراسه اثارية فنية"د.راوية عبد المنعم محمد.



و"مسكوكات الثوار ضد الدولة المملوكية في بلاد الشام"د.أحمد محمد دسوقي أبوحشيش،و"التأثيرات المملوكية علي النقود الإسلامية في الهند"إسلوب الطُغراء نموذجًا"أ.د.حنان عبدالفتاح مطاوع ود.عثمان سلامة عطية،و"مصر التطور الحضاري والعمرانى لمدينة سر من رأي وعلاقته بالمسكوكات( فى العصر العباسي)"أ.د.عاطف منصور محمد رمضان.



و"الأبراج الفلكية على النقود الإسلامية "د.عبده إبراهيم محمد أباظة،ودراسة ونشر درهم مملوكي نادر، المحفوظ بمتحف كلية الآداب،جامعة سوهاج"أ.د.فهيم فتحى ابراهيم أحمد حجازى،و"فلوس اسلامية نادرة لم يسبق نشرها"د. محمد حسين حويدق ،و"قصرألكسان بمدينة أسيوط"دراسة أثرية معمارية" أ.د.مجدي عبد الجواد علوان،و"جزيرة كَمَرَان اليَمنية دراسة آثارية حضارية"د.محمد أحمد عبد الرحمن.



و"ماهية القضاء والقدر في عقيدة المصري القديم "د.رحاب عبد المنعم عبد الصمد أباظة،و"مناظر المعبود حربارع في الإقليم الرابع،د.ريم احمد امين وأ.د.مفيدة الوشاحي،والاله"جيحوتى بانبس"في مصر القديمة حتى نهاية العصر اليونانى الروماني"د.نهي هاني جرجس ،و"التلف الإنشائي في بعض المباني الأثرية بالقاهرة التاريخية - المظاهر والعوامل والعلاج"د.أحمد اليمني على.