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منوعات

فيديو مروع لسيول الأردن..أب يفقد أبناءه الأربعة وزوجته

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:49 ص
سيول
سيول
عزة عاطف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فيديو مرعب للسيول في دولة الأردن وهي تجرف الشوارع أمامها وتقضي على الأخضر واليابس، وقد وصفها بعض المغردون بأنها "خارجة عن الطبيعة".

كانت سيول الأردن التي بدأت منذ الجمعة ال9 من نوفمبر الماضي، قد خلفت ورائها حصيلة وفيات وصلت إلى 12 طفل و47 شخص من بينهم مواطن مصري بحسب تصريحات جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، وقد اضطرت السلطات إلى إجلاء ما يقرب من 3700 سائح بمدينة البتراء إلى مناطق آمنة.

انتشر عدد من أسماء الوفيات على تويتر من بينهم 4 أبناء لأب أردني يدعي عيد المحارب وهم (عبدالله، ميساء، رواء وشيماء) وزوجته، جرفتهم السيول بالمدينة الأثرية البتراء، وقد دعى له المغردون بالصبر والسلوان وأن يتغمد الله برحمته جميع شهداء السيول.


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