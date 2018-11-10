سرير البقرة السماوية أثر فريد لتوت عنخ آمون.. صور

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" عملية ترميم أحد القطع الأثرية الرائعة للملك توت عنخ أمون،وذلك في معمل ترميم الآثار الخشبية بمركز ترميم الآثار في المتحف المصري الكبير.



القطعة عبارة عن سرير جنائزي يعد من أهم الآسرة الخاصة بالملك توت عنخ أمون،حيث كشف د. طارق توفيق المشرف العام علي المتحف،أن السرير علي شكل بقرة سماوية عرفت سابقا باسم "محت ورت" وتعني الفيضان العظيم.



وتابع:وكانت تلك البقرة هي التي تحمي الاله رع عندما كان يعيش علي الأرض في عصر الآله،كما يصور السرير نقوش للملك توت بعد وفاته بالإله الأكبر او ابن الإله الذى تحمله البقرة "محت ورت".



وأضاف:ويعلو رأس البقرة علي جانبي السرير قرنان يتوسطهما قرص الشمس وعيون البقرة بها دموع سوداء وجسدها مغطي بالنجوم السوداء التي ترمز إلي أرض مصر والمعروفة بالأرض الخصبة السوداء.