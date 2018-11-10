اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد تفرز الأصوات الباطلة وتوقعات بزيادتها

أكدت مصادر داخل حزب الوفد أن اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تقوم برصد الأصوات الباطلة ، ومن المتوقع زيادة عددها فى الانتخابات.



وأشارت المصادر لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة لم تقوم حتى الان بفرز الأصوات الصحيحة لحين الانتهاء من فرز الأصوات الباطلة والتى يزيد عددها بشكل كبير.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أمس الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجري الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.