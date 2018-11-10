عجوز هولندية.. قيدها أهلها وقام الطبيب بالـ قتل الرحيم

وفقًا للقانون الهولاندي فإن من حق الطبيب أن ينفذ «القتل الرحيم» للمريض الذي يعاني من معاناة لا تحتمل ولا تمكنه من الاستمرار في الحياة، فإذا أراد المريض الموت يحق للأطباء وفقًا للقانون اختيار أبسط وأسرع طريقة لإنهاء حياته.



ولكن أحد الأطباء الهولنديين الذي تتم ملاحقته قضائيًا بتهمة "القتل المتعمد وخرق القانون الهولندي" لم يفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، إنها أول محاكمة منذ أن تم وضع القوانين الهولاندية حول القتل الرحيم عام 2002.



قبل 5 سنوات وداخل دار للمسنين كانت سيدة عجوز تبلغ من العمر 74 عامًا بدأت تعاني من الخرف الشديد، وعبرت لأكثر من مرة عن رغبتها في الموت فقد تدهورت صحتها الجسدية والعقلية، لذا فقد قرر أفراد عائلتها تحقيق رغبتها وإنهاء حياتها.



في صباح اليوم الذي قتلت فيه جلس الطبيب لتناول القهوة مع المريضة وأفراد عائلتها فيما وصفه بـ«الجو المريح» وخلال ذلك الوقت قام بوضع جرعة مخدرة داخل فنجان العجوز لكي لا تشعر بألم الموت، وفقا لتقرير مجلس الشكاوى الطبية الذي أشار إليه مكتب المدعي العام في بيانه، بعد نصف ساعة شعرت المرأة بالنعاس فقام الطبيب بحقنها بجرعة أخرى من المخدر، وعلى الرغم من تشوش ذهنها عبرت المرأة عن شعورها بألم وخز الإبرة، في المرة الثالثة أثناء نومها قام الطبيب بحقنها بجرعة من دواء قاتل لكن المرأة تحركت فجأة ووقفت مما أجبر أفراد العائلة على الإمساك بها وتكتيفها وسرعان ما أنهى الطبيب إدرار جرعة الدواء القاتل.



وبحسب ما نشره موقع «ذا جارديان» تم القبض على الطبيب الذي لم يذكر اسمه والتحقيق معه بتهمة خرق المعايير القانونية، وقد افترضت النيابة أن المرأة ربما ليس لديها الرغبة في الموت وكان على الطبيب التأكد من ذلك، ففي رأي النيابة "على الرغم من أن المرأة قد ذكرت بانتظام أنها تريد الموت إلا أنها قالت في مناسبات أخرى أنها لا تريد أن تموت".