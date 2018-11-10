سلطان الطرب جورج وسوف يتألق بحفل كامل العدد في الشروق ..صور

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفله بمجموعة من أغانيه الطربية التى يعشقها الجمهور مثل يا قمر، وكلام الناس، وكفاية كده، وطبيب جراح، وحد ينسى قلبه "أبو وديع" مساء أمس الجمعة حفله الغنائي داخل فرع ساقية الصاوي بمدينة الشروق بحضور عدد كبير من محبيه ونجوم المجتمع.



حمل الحفل لافتة "كامل العدد"وقدم خلاله أبو وديع عدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " يا قمر"، "كلام الناس"، "كده كفاية"، "طبيب جراح"، و"حد ينسى قلبه" و " أنا آسف" ، وغيرها ممن استمتع بها الجميع.