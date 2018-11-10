صحف السعودية: النقد يشيد بفرص النمو المصري.. شكري يزور المنامة لحضور اللجنة البحرينية.. تفاقم كوارث السيول في الأردن والكويت.. ترامب يفتتح زيارته لفرنسا بمهاجمة ماكرون ويطالب أوروبا بدفع حصة عادلة

صندوق النقد يشيد بفرص النمو المصري

طورائ في الأردن بعد ارتفاع حالة وفيات السيول إلى 9.. والكويت تغرق

السعودية تطلب من أمريكا رسميًا التوقف عن إمداد التحالف العربي بالوقود

ترامب يفتتح زيارته لفرنسا بمهاجمة ماكرون. ويطالب أوروبا بدفع حصة عادلة في الناتو

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم ملبورن

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، السبت، على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.واهتمت "الشرق الأوسط" اللندنية بتصريحات موريس أوبستفيلد، كبير اقتصاديّي صندوق النقد الدولي، التي أكد فيها أن مصر لديها من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، شريطة استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن، لكن عليها تحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأفادت "الحياة" بأن وزير الخارجية سامح شكري سوف يتوجه مساء اليوم، السبت، إلى لعاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية- البحرينية، والتي تستمر لمدة يومين برئاسة وزيري خارجية البلدين، مشيرةً إلى أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى عمق ومتانة الروابط التي تجمعهما على المستوييّن الشعبي والرسمي. وأوضح أن من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، فضلًا عن التشاور والتنسيق في شأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تعزيزًا للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.وذكرت "الوئام" أن شكري تلقى مساء أمس اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، تم خلاله التشاور في مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث الأوضاع الثنائية، وبدء التحضيرات لعقد اجتماعات بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين وفقًا لصيغة ٢+٢، وجولة آلية الحوار الاستراتيجي، وذلك في إطار تدعيم العلاقات المشتركة على جميع الصعد.وقالت "عكاظ" إن الملحق الثقافي بسفارة السعودية لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، استقبل أمس في مقر الملحقية، وفدًا من جامعة أسيوط، وذلك لمناقشة سُبل التعاون بين الملحقية والجامعة فيما يتعلق بالطلاب السعوديين الراغبين في الدراسة بالجامعة، فيما أشاد النامي الحراك العلمي والأكاديمي في جامعة أسيوط بما يخدم مسيرتها التعليمية والعلمية والأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن الملحقية الثقافية سوف تعمل على مزيد من التعاون مع الجامعة، والتي تتميز بجودة التعليم والتطور التكنولوجي في المناهج، فضلًا عن سمة الجامعة الطيبة في كوادرها ومسئوليها، وهو ما جعل الملحقية ترشح الجامعة للطلبة.وأبرزت "المدينة" بيان مجلس الوزراء المصري مساء أمس الأول، الخميس، الذي قال فيه إنه "لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته"، في حين أكدت وزارة البترول أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما يتم استيراد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من السعودية والكويت والعراق للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت "سبق" بأن وزير الأشغال العامة الكويتي المهندس حسام الرومي أعلن، أمس، أنه تقدم باستقالته من منصبه وتحمله مسئولياته إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرةً في سياق آخر، إلى أن السيول أسفرت عن أول حالة وفاة منذ اندلاعها، وأن السلطات تمكنت من تحديد هويته.وقالت "عكاظ" إن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أكد أمس أن الحكومة تتابع من كثب الأوضاع في جميع مناطق البلاد على خلفية عدم استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد ويصاحبها هطول أمطار غزيرة، في حين قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس يصاحبها هطول أمطار رعدية متفرقة تتفاوت في شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر حتى صباح اليوم.وأفادت "المدينة" بأن السيول والفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة ضربت مجددا، عدة مناطق في جنوب ووسط الأردن، مخلفة وقوع ضحايا بشرية وخسائر مادية، في حين أعلنت الحكومة الطورائ مدة 24 ساعة في جميع مؤسساتها، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى9.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن السعودية أصدرت اليوم، السبت، بيانًا بالاشتراك مع باقي قادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، طلبت فيه رسميًا من الولايات المتحدة وقف إمداد التحالف بالوقود، مضيفة: "إنه إنطلاقًا من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخرًا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوًا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".وذكرت "الرياض" أن التحالف أعرب عن أمله بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني.دوليًا، ذكرت "الحياة" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب افتتح زيارة إلى باريس مساء أمس بهجوم على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث وصف اقتراحه إنشاء قوة عسكرية أوروبية، بأنه "إهانة كبيرة"، بالإضافة إلى تجديد مطالبته أوروبا بدفع "حصة عادلة" في الناتو.وقالت "الرياض" إن تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن الهجوم بالسكين، الذي أوقع قتيلًا في مدينة ملبورن الأسترالية، بعد أن أعلنت الشرطة مقتل منفّذه الصومالي الأصل.وأفادت "عكاظ" بمقتل 17 شخصا على الأقل وأصيب آخرون، في تفجير 3 سيارات ملغومة بالعاصمة الصومالية مقديشو، خلال هجوم تبنته حركة الشباب الإرهابية، أمس، الجمعة.