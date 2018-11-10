الزمالك يسعى لحصد نقاط الإنتاج الحربي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى السادسة مساء اليوم، السبت، مباراة الإنتاج الحربى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر بالدوري المصري الممتاز على استاد السلام.





ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 23 نقطة حصدها خلال 10 مباريات، بينما يبلغ رصيد الإنتاج الحربى 19 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، ليحتل المركز الثالث.

وطالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري التي يسعى للتتويج بلقبها.





جاء هذا خلال جلسة الفريق الفنية التي عالج خلالها الجهاز الفني الأخطاء التي وقع بها اللاعبون، ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها خلال مواجهة الإنتاج.

ويفقد الفريق الأبيض فى مباراة الليلة جناح الفريق الأيسر بهاء مجدى، بالإضافة إلى محمد عبد الغنى الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة، أيضًا يفتقد الفريق الأبيض الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي للإيقاف.فيما يسعى الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار لاجتياز المارد الأبيض وتحسين وضعه، فيما يقدم الإنتاج الحربى موسمًا رائعًا ونتائج جيدة، واستطاع بهذا الأداء الجيد أن يحصد 19 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة، وضع نفسه على رأس جدول ترتيب الدورى لفترات كبيرة في ظل المباريات المؤجلة لكل من، الأهلى والزمالك وبيراميدز، وسيدخل الفريق الحربي هذا اللقاء على أمل خطف الثلاث نقاط .بينما لن يفتقد فريق الإنتاج الحربي أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب مختار مختار لاختيار التشكيل الأمثل للمباراة.