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اصطياد سحلية ضخمة أرعبت سكان فلوريدا لشهور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:20 ص
سحلية ضخمة
سحلية ضخمة
عزة عاطف
عاش سكان فلوريدا في رعب لامتناهي بسبب سحلية ضخمة ، فبعد شهور ضبطت سلطات فلوريدا السحلية المخيفة التي أرعبت سكان حي «ديفي» أحد أحياء ضواحي ميامي.

وهربت السحلية الأليفة من مالكها وتم الإبلاغ عنها لأول مرة في أغسطس الماضي في حي ديفي، حيث قالت لجنة فلوريدا لتربية الأسماك والحياة البرية أن سحلية المياه الآسيوية تتجاوز ال8 أقدام (2.5 متر).

و تم الإمساك بها عن طريق ضباط الحياة البرية بعد الحصول على معلومات من أحد السكان الذي قال بأن السحلية ظهرت بشكل متكرر في ممتلكاته حوالي منتصف النهار.


وجاء في بيان لجنة الحياة البرية الذي نشره موقع «Apnews» أن السحلية سوف تعاد إلى مالكها بعدما لقى عقوبة جنائية لإهماله وتركه لها، فمن غير القانوني إطلاق مثل هذه الأنواع غير الأصلية في فلوريدا.
اصطياد سحلية ضخمة أرعبت سكان فلوريدا لشهور
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