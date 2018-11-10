الشباب تطلق أغنية تقدر تكون للترويج لمهرجان إبداع 7 للجامعات.. فيديو



قالت الدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة أطلقت أغنية «تقدر تكون» للترويج لمهرجان إبداع للجامعات في نسخته السابعة.



وأضافت جمال، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن أغنية تقدر تكون، من إنتاج أوركسترا وزارة الشباب، وغناء نادين مورجان، المطربة بالأوركسترا، وتأليف المخرج عمرو قابيل، وألحان الدكتور هانى عبد الناصر، وتوزيع أحمد علاء.



وأوضحت، أنه يتم تنفيذ استعراضات لأغنية تقدر تكون، مشيرة إلى أن الأغنية ستكون ضمن فقرات الحفل الختامي لمهرجان إبداع 7 لطلاب الجامعات والمعاهد.



جدير بالذكر أنه يتم إجراء التصفيات التمهيدية على مستوى الجامعات/ المعاهد العليا/ الأكاديميات الحكومية والخاصة، حتى نهاية شهر نوفمبر، لتبدأ المرحلة الثانية، التي يتم فيها اختيار الأعمال التي يتم تصعيدها من قبل لجان التحكيم للمشاركة في التصفيات النهائية وفقًا لشروط كل مجال من مجالات التسابق، خلال شهري ديسمبر ويناير.



وتنطلق المرحلة الثالثة في النصف الثاني من شهر يناير / فبراير / مارس/ ابريل 2019، على أن تكون التصفيات النهائية للمجالات الأدبية والفنية على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.