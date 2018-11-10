الشرطة الاسترالية: هجوم ملبورن مرتبط بـ "داعش"

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم "السبت" أن عملية الطعن التي وقعت في مدينة ملبورن أمس وأسفرت عن مقتل شخص واحد والمهاجم مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.



وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن صلة الهجوم بالتنظيم الإرهابي، قال ايان مكارتني نائب رئيس الشرطة الاتحادية الاسترالية حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت أن "هناك صلات بداعش" .



وذكرت وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم الإرهابي أن منفذ عملية الطعن بمدينة ملبورن هو من مقاتلي داعش ، ونفذ العملية استجابة لاستهداف رعايا دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم.



وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت أن شخصا قتل، وأصيب شخصان في عملية طعن نفذها رجل خلال ساعة الزحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، لافتة إلى أنها اعتقلت مشتبها به.ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تظهر رجلا يهاجم بشكل عشوائي ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه.



وذكر شهود أنهم سمعوا أصوات صراخ قادمة من شارع بورك، وشاهدوا ألسنة دخان تتصاعد في السماء بالإضافة إلى سيارة تحترق في نفس الشارع .