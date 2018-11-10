رشا مجدي: مفهوم الروح الرياضية يتضمن مبادئ وقيما عديدة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الروح الرياضية أكبر بكثير من مجرد وجود أخطاء تحكيمية في مباراة ما، أو حظ يساند فريق على حساب الآخر، مشيرة إلى أنها ليست بالشيء المستحيل، ولكنها تتوقف على الإرادة، خاصة إرادة الشعوب العربية في الظهور أمام العالم بالشكل الذي يليق بتاريخنا.



وأضافت "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أن الروح الرياضية هي عنوان ومقياس لتحضر وتقدم الشعوب، مشيرة إلى أنها من سمات الرياضة الراقية.



وأفادت بأن جمهور الكرة الإنجليزية كان معروفًا بعنفه وتعصبه في تشجيعه، بينما الآن هو يضرب أروع مثال للروح الرياضية في ملاعبه.



وأشارت "مجدي" إلى أنه لابد أن يكون هناك قناعة لدى الشعوب بأن الرياضة وسيلة للاستمتاع وليس التعصب أو النزاع، حيث إن مفهوم الروح الرياضية يتضمن مبادئ وقيما كثيرة؛ كالاحترام، والالتزام بالسلوك الراقي في القول والفعل، مهما كانت نتيجة المباراة.

