ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
هاجر هانئ
تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة سوداء لافتة، خلال مشاركتها فى حفل "Cartier Mirage"، المقام في مدينة دبي الإماراتية.

خطفت الأنظار سلمى بإطلالة من تنسق الاستايلست ياسمين عيسى، مرتدية بلوزة باللون الأسود اللامع تميزت أكمامها بالريش و نسقت معها تنورة قصيرة كشفت جزء من بطنها، و حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى جورج حقيبة، وأكملت إطلالتها بكلاتش فضى اللون، وحذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل ثريا شوقى مكياجا متناسقا مع إطلالتها اللافتة، فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة.
سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور
سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور
سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور
سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

دينا أول مصرية تحصل علي كأس الذهبية لبطولتي أوكرانيا لكمال الأجسام

اكتشفي أسباب وعلاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة

إطلالة جذابة لـ أمينة خليل فى Cartier Mirage.. صور

خالد زلط يكتب: 10 ملايين زملكاوي يشعرون بالسعادة

بعثة الأهلى تعود من تونس عقب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

انتبه.. عمل في الدنيا يغفله الكثيرون فيتحسرون عليه حتى بعد دخول الجنة

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

رسميًا..السعودية تطلب من أمريكا وقف إمدادات الوقود للتحالف العربي

شاهد.. رد مكتب وكيل الأزهر على شكوى الرجال بأن الزواج يقيد حريتهم

بدون جراحة.. نصائح يومية تخلصك من مشاكل البواسير مدى الحياة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
محمد الفولي: ملتقى الأعمال التجارية يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم
باحث: الزيادة السكانية تلتهم أي نمو اقتصادي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟