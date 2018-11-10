سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور

تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة سوداء لافتة، خلال مشاركتها فى حفل "Cartier Mirage"، المقام في مدينة دبي الإماراتية.



خطفت الأنظار سلمى بإطلالة من تنسق الاستايلست ياسمين عيسى، مرتدية بلوزة باللون الأسود اللامع تميزت أكمامها بالريش و نسقت معها تنورة قصيرة كشفت جزء من بطنها، و حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى جورج حقيبة، وأكملت إطلالتها بكلاتش فضى اللون، وحذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.



أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل ثريا شوقى مكياجا متناسقا مع إطلالتها اللافتة، فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة.

