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فن

فى عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال تامر حبيب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
أحمد البهي
يحتفل اليوم المؤلف تامر حبيب بعيد ميلاده حيث يعد واحدًا من أهم المؤلفين على الساحة المصرية فى الآونة الأخيرة، كما نجح فى تجربته فى مجال كتابة الأغانى والتى خاضها من خلال أغنية 3 دقات والعالم جونة.

وقد كشف تامر حبيب عن عمره الحقيقة مؤكدًا ان يبلغ من العمر 47 عامًا، إلا أنه على الرغم من دراسته للتجارة، ولكنه أصلا قرر أن يلتحق بعد ذلك بمعهد السينما رغم تركه فرصة عمل فى احد البنوك.

ومن أبرز أعمال "حبيب" "سهر الليالي" 2003، "حب البنات" 2004، "عن العشق والهوى" 2006، "تيمور وشفيقة" 2007، "واحد صحيح" 2011، بالإضافة الى مسلسلات خاص جدا ، شربات لوز ، طريقى ، جراند أوتيل ، لا تطفئ الشمس .
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