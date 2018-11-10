20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

حازت الإعلامية رضوى الشربينى على شهرة واسعة خلال الأوقات الأخيرة بفضل عملها كمقدمة برامج، وقد واستطاعت أن تكسب جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، وهجومها الدائم على المرأة الضعيفة وتشجيعها لهم ضد الرجال.



وعلى صعيد آخر، فقد اشتهرت رضوى الشربينى بإطلالتها الأنيقة المتناسقة مع قوامها، فهى تعتمد على قطع الملابس والأزياء التى تبرز جمالها.



تتميز الإعلامية على التنوع بين التصميمات والألوان المختلفة فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، كما أنها تحرص على اختيار صيحات المكياج المتناسقة مع إطلالتها.



وتتمتع رضوى الشربينى بذوق راقى فى اختيار الإكسسوارات والأحذية القيمة التى تزيد من جمال إطلالتها، مما جعلها محط أنظار العديد من الفتيات لاقتباس أفكار جديدة من إطلالتها الجذابة.



