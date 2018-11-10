رياضة البرلمان: مناقشة ملفي كأس العالم واتحاد الكرة.. الاثنين المقبل

قال النائب عماد سعد حمودة، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة ستناقش يوم الاثنين المقبل، نتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص مراجعة أعمال اتحاد الكرة المصري.
وأضاف حمودة، فى بيان صحفى له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإجراء تحقيقات حول ما حدث فى كأس العالم لكرة القدم، وخسارة المنتخب فى المباريات التى خاضها هناك، مطالبا باتخاذ القرارات اللازمة بعد مناقشة التقرير.
وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اتحاد الكرة بوضع خطة للنهوض بالرياضة المصرية وضمان الوصول لكأس العالم، بالإضافة للاهتمام باللعبات الفردية، التى تعد مصر من أكثر الدول إحرازا للبطولات فيها، على ان يتم وضع خطة للاهتمام بالناشئين واكتشاف جيل جديد من اللاعبين وهذا لن يكون سوى من خلال الاهتمام بمراكز الشباب.