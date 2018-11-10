إحالة 3 مدرسين للمعاش بسبب بيع الامتحانات للطلاب

قضت المحكمة التأديبية بإحالة 3 مدرسين للمعاش وإيقاف عامل شهرين بعد ثبوت قيامهم ببيع الامتحانات للطلاب وتقاضي رشاوى من أولياء الأمور لإنجاح أبنائهم دون وجه حق.





شمل الحكم مجازاة زكريا وهبه عشم، المدرس بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بدرجة "معلم خبير" بالاحالة للمعاش لقيامه بطلب وتقاضي مبلغ 300 جنيه من المتهم الثاني مقابل إنجاح إبن شقيقه الطالب محمد فرج مغاورى المقيد بالصف الأول.





كما قام المتهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية من طلبة فصل 1/17 بمدرسة إمبابه الثانوية الصناعية مقابل درس خاص وبهدف انجاحهم وتجميع مبالغ من هؤلاء الطلاب مقابل تصوير أوراق، ولم يحتفظ بدفاتر الغياب الخاصة بالفصول التي يقوم بالتدريس بها .





وتضمن الحكم وقف عزالدين مغاورى محمد، عامل بإدارة شمال الجيزة التعليمية لمدة شهرين بعد ثبوت سلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن أعطى المتهم الأول مبلغ 300 جنيه مقابل انجاح نجل شقيقه الطالب محمد فرج مغاورى بالصف الأول الثانوي.





كما قضت المحكمة بإحالة دكرورى فتحى عطا، المشرف على المواد التخصصية بمدرسة امبابة الثانوية الصناعية للمعاش لقيامه برفع درجات بعض طلاب الصف الأول دون إتباع القواعد المقرر لتغيير حالة الطالب من راسب الي دور ثاني أو من دور ثاني الي ناجح، ولم يقم بمراجعة بعض كراسات الاجابة لطلاب الصف الأول، مما ترتب علي ذلك عدم وجود توقيعات لمقدر الدرجة بداخل الكراسة أو على المرأة وتوقيع مصحح مكان الآخر.





وإحالة خالد سعد الدين علي، رئيس الكنترول بالمدرسة "معلم خبير" لمخالفته قواعد رفع الدرجات لبعض طلاب الصف الأول وتغير حالة الطالب من راسب ألي دور ثاني أو من دور ثاني ألي ناجح وعدم تكليف أحد أعضاء الكنترول بمراجعة كراسة الإجابة بعد الرفع.



